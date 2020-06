People

Une peau impeccable grâce à son alimentation

Alicia Keys a affirmé que si son teint était aussi soyeux, c’est parce qu’elle avait arrêté de manger du pain et des produits laitiers.



Abordant son rituel beauté du matin dans une vidéo pour Vogue.com, elle a expliqué que la modification de son régime alimentaire avait eu un impact positif sur son teint. «J'ai arrêté les produits laitiers... et aussi, croyez-le ou non, je suis en train d'arrêter le pain, a-t-elle dévoilé. Laissez-moi vous dire que pourtant, je suis une accro du pain. Et puis évidemment, j’ai arrêté les aliments frits. L'huile et tout ça, ce n'est jamais vraiment bon.»