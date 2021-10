Canton de Fribourg : Une peine à la mesure d’une escroquerie à 70 millions de francs

L’ex-gestionnaire de fortune d’un Fonds de prévoyance de l’Association des communes de la Sarine écope de neuf ans de prison. Le verdict est plus lourd que le réquisitoire du Ministère public.

Des fondations, sociétés et des privés ont été grugés dans cette affaire.

Escroquerie par métier, gestion déloyale, blanchiment d’argent, abus de confiance et faux dans les titres: la liste des infractions retenues par le Tribunal pénal économique du canton de Fribourg est conséquente. L’ancien gestionnaire de fortune de l’Association des communes de la Sarine pour les services médico-sociaux (ACSMS) a ainsi écopé d’une peine de neuf ans ferme, rapporte La Liberté , dans son édition de mercredi. Le quinquagénaire va faire appel. L’homme a déjà purgé environ seize mois en préventive.

Une fois n’est pas coutume, la Cour a prononcé un verdict plus accablant que le réquisitoire du ministère public. Celui-ci avait demandé une peine de huit ans. Insuffisant selon le Tribunal.

Alors à la tête d’une société vaudoise, l’homme a récolté près de 70 millions de francs entre 2008 et 2013 issus de divers investisseurs à qui il promettait des rendements élevés, un capital garanti et parfois le remboursement de pertes antérieures. Plusieurs fondations, sociétés et particuliers ont ainsi été grugés. Une partie des fonds a été utilisée pour les dépenses de ses sociétés ou à des fins privées.