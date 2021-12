Pologne : Une peine de prison pour un membre présumé de l’EI annulée

Mardi, la justice polonaise a une nouvelle fois blanchi l’homme qui avait été soupçonné d’être l’informateur du commanditaire des attentats de Paris, en 2015.

Pourvoi rejeté

Le parquet, qui avait requis contre lui six ans et demi de réclusion, dont cinq ans pour appartenance à l’EI et des peines plus légères pour des délits mineurs (détention d’une petite quantité de drogue et utilisation d’un document partiellement falsifié lors de ses voyages en Europe), a déposé alors un pourvoi en cassation.