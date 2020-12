Ski de fond : Une peine ferme pour Petter Northug?

La police norvégienne a réclamé huit mois ferme pour excès de vitesse et possession de stupéfiants contre l’ex-star et enfant terrible du ski de fond norvégien.

L’ex-star et enfant terrible du ski de fond norvégien, Petter Northug, risque de payer ses écarts répétés d’une peine de prison: la police norvégienne a réclamé lundi huit mois ferme pour excès de vitesse et possession de stupéfiants.

L’ancien champion, âgé de 34 ans, comparaissait devant le tribunal d’Oslo dans le cadre d’une procédure de plaider coupable après avoir été contrôlé à 168 km/heure au volant de sa Jaguar sur une route limitée à 110 le 13 août près d’Oslo. Plus de six grammes de cocaïne et 0,6 gramme d’amphétamines avaient ensuite été retrouvés à son domicile lors d’une perquisition menée par la police, qui le soupçonnait – à tort – de conduire sous influence.