Cuba : «Une peine pour l’exemple afin d’instiller la peur et la crainte»

Un manifestant du 11 juillet a été condamné à 10 ans de prison samedi par un tribunal cubain. Une ONG dénonce une sentence «excessive».

Le 11 juillet, des milliers de Cubains étaient descendus dans la rue aux cris de «A bas la dictature» et «On a faim».

Un manifestant, accusé notamment d’outrage et de trouble à l’ordre public, a été condamné à dix ans de prison, la plus lourde peine infligée à participant aux manifestations inédites du 11 juillet à Cuba, a appris samedi l’AFP auprès de ses proches et d’une organisation de défense des droits humains.