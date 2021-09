Royaume-Uni : Une pénurie de chauffeurs routiers retarde la vaccination contre la grippe

Seqirus, le plus grand fournisseur de vaccins contre la grippe au Royaume-Uni, a annoncé des retards de livraisons pouvant aller jusqu’à deux semaines. Conséquences: les rendez-vous de vaccination sont repoussés.

Des rendez-vous de vaccination ont dû être repoussés après que le groupe Seqirus, le plus grand fournisseur de vaccins contre la grippe au Royaume-Uni, a annoncé des retards de livraison allant jusqu’à deux semaines en Angleterre et au Pays de Galles, invoquant «des difficultés imprévues liées aux retards de fret routier».

«Que cela semble provenir de problèmes similaires concernant la capacité de fret et le transport est extrêmement préoccupant, et nous devons demander au gouvernement ce qu’il fait exactement pour résoudre ce problème de toute urgence», a déclaré Richard Vautrey, de la British Medical Association.

Ces retards de livraison tombent au plus mal, au moment où le gouvernement veut vacciner un nombre record de personnes contre la grippe cet hiver. Plus de 35 millions de personnes sont ciblées par la campagne de vaccination qui doit commencer en septembre, dont les plus de 50 ans et les élèves du primaire et du collège.