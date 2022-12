Chantiers : Une pénurie de gravier pourrait ralentir des constructions

Dans son dernier bulletin, le vice-président de l’Association suisse de l’industrie des graviers et du béton (ASGB) se dit inquiet. «Nous sommes proches d’une pénurie de gravier en Suisse», dit Ulrich Widmer, qui ajoute: «Actuellement, nous pouvons encore largement répondre à la demande, mais à l’avenir ce ne sera plus guère possible, car les matériaux de notre branche sont très demandés mais personne ne veut de nos installations dans son voisinage.» Et pour le ciment, c’est le prix qui explose qui interpelle.