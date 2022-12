Traitement des eaux usées : Une pénurie de produits chimiques met les STEP dans la panade

Une pénurie de produits chimiques pose actuellement de gros problèmes aux stations d’épuration suisses, révèle la «NZZ am Sonntag». Ce sont en particulier les agents précipitants, nécessaires pour traiter les eaux usées, qui font défaut. Ces substances chimiques permettent aux stations d’épuration de neutraliser le phosphore dans les eaux usées. Si le phosphore n’est pas éliminé, il pollue l’eau des lacs et des rivières et, dans le pire des cas, déclenche une invasion d’algues.

On ne sait pas exactement où une trop grande quantité de phosphore pénètre actuellement dans l’eau. Toutefois, la teneur en phosphore est déjà trop élevée dans le lac de Morat, le Greifensee et le Baldegersee, selon l'Office fédéral de l’environnement (OFEV). Une augmentation des apports de phosphore aggraverait encore la situation. Concrètement, l’oxygène pourrait venir à manquer de plus en plus dans les profondeurs de ces lacs et de grandes zones deviendraient inhabitables pour les poissons et d’autres animaux. L’OFEV a mis sur pied un groupe de travail afin de suivre l’évolution de la situation.