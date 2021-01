Aux alentours de 9h30 vendredi, un homme a appelé la police en urgence: des coups de feu se sont faits entendre dans un immeuble. De quoi inquiéter les habitants du quartier de la Place de la gare à Renens (VD). Plusieurs patrouilles de police se sont mobilisées et sont rapidement arrivées sur les lieux afin de désarmer le potentiel assaillant.

Heureusement, il s’agissait là d’une fausse alerte: «Il y a des travaux dans le bâtiment et ce qu’on pensait être des coups de feu n’étaient en fait qu’une perceuse», rassure la police cantonale vaudoise qui s’était préparée au pire. Un peu moins d’une heure plus tard, le dispositif a été levé. Plus de peur que de mal donc.