Alain Berset et Guy Parmelin ont défendu lundi la Loi Covid-19, acceptée par les Chambres fédérales en septembre dernier et soumise à votation le 13 juin prochain.

Le président de la Confédération Guy Parmelin a mis en garde contre un «vide légal qui mettra des mois à être comblé» en cas de non à la loi Covid-19 le 13 juin prochain. AFP

Le 13 juin prochain, les citoyens suisses voteront sur la loi Covid-19. Combattu par un référendum, le texte a été défendu lundi après-midi par les conseillers fédéraux Guy Parmelin et Alain Berset. Le Conseil fédéral rappelle que «grâce à cette loi», les personnes et les entreprises touchées par la crise du coronavirus peuvent être soutenues financièrement pendant la pandémie, tout comme les domaines de la culture, du sport et des médias. Le gouvernement estime que son rejet en votation mettrait en péril de nombreuses places de travail. Le Parlement recommande aussi d’accepter la loi Covid-19.

Le président de la Confédération Guy Parmelin a déclaré à la presse que la loi Covid-19 était «la pièce maîtresse des efforts que la communauté consent. Si nous supprimons cette base, nous tombons dans un vide légal qui mettra des mois à être comblé», a-t-il ajouté. Selon lui, un rejet le 13 juin de cette loi adoptée en septembre par le Parlement ouvrirait une période d’incertitude qu’il faut «éviter à tout prix».

Le Conseil fédéral a répondu aux arguments du comité référendaire, composé de l’association «Les Amis de la Constitution», qui affirme que la loi a été élaborée dans la précipitation et mise en vigueur en

contournant le peuple. Non seulement la gestion de la pandémie fait régner la peur, mais elle remet en question le régime de la démocratie directe, estiment les opposants. Guy Parmelin a répondu que la loi Covid-19 «a été délibérée et discutée au Parlement conformément à nos règles démocratiques. Le droit des cantons et des partenaires sociaux a été respecté.»

Mesures pas concernées

Le chef du Département fédéral de l’intérieur, Alain Berset, a insisté pour sa part sur le fait qu’un rejet de la loi n’empêcherait pas le Conseil fédéral de maintenir les mesures visant à prévenir la propagation de la pandémie, telles que la fermeture des magasins et des restaurants ou l’interdiction de manifestations. «Les mesures de restriction prises depuis une année ne figurent pas dans la loi Covid. Elles reposent sur la loi sur les épidémies acceptée en 2013 en votation», a-t-il rappelé.

«La loi sur les épidémies nous a permis de prendre toutes les mesures pour protéger la population, mais il n’y avait pas de base légale pour le soutien financier à l’économie. Ces aides fondées sur la loi Covid ont permis d’éviter de nombreuses faillites», a ajouté Alain Berset. La loi prolonge l’octroi des aides financières, à savoir les indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT), les allocations pour perte de gain et les aides pour les cas de rigueur destinées aux restaurants, aux hôtels, au secteur de l’événementiel ou aux agences de voyages, ainsi que les mesures prises pour la culture, le sport et les médias, souligne le gouvernement.

Plus de 100’000 entreprises et plus d’un million de personnes ont eu besoin et dépendent toujours de ces aides, indique le Conseil fédéral. Au total, ces aides devraient représenter un montant de quelque 35 milliards de francs à la charge de la Confédération.

«Une erreur» de dire non

Alain Berset a ajouté aussi qu’en plus des soutiens financiers, la loi Covid inclut des mesures permettant de garantir la fourniture de biens médicaux en cette situation de crise. «C’est la base légale qui permet de prendre en charge les coûts des tests et d’envisager la création d’un certificat de vaccination et de le coordonner avec les pays qui nous entourent.»

La loi Covid-19 rend aussi possibles des exceptions à la procédure d’autorisation de médicaments conçus pour les personnes gravement malades. Par contre, elle ne concerne pas la vaccination. Les vaccins ne sont en effet autorisés à être mis sur le marché qu’une fois apportée la preuve qu’ils sont sûrs, et cette règle vaut aussi durant la pandémie.

Le président de la Confédération a conclu que «la situation actuelle suscite l’impatience et colère auprès d’une partie de la population. C’est compréhensible, mais ce serait une erreur de jeter le bébé avec l’eau du bain en refusant cette loi.» Le Conseil fédéral indique encore qu’en cas de non le 13 juin, la loi cessera de s’appliquer en septembre, supprimant la base légale nécessaire à l’octroi des aides financières.