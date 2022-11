TDAH chez les adultes: «Une personne atteinte de TDAH est capable de déplacer des montagnes»

On en sait toujours plus sur le trouble du déficit de l’attention/hyperactivité (TDAH), qui touche non seulement les enfants, mais également les adultes.

Longtemps considéré comme une «maladie infantile», le trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) touche également les adultes. Il se manifeste par de l’inattention, assortie d’hyperactivité et d’impulsivité. Nous avons rencontré le Dr Ursula Davatz, médecin psychiatre spécialisée en TDAH et auteure de plusieurs ouvrages, qui nous a éclairés sur les diagnostics et les défis à relever, et prodigué quelques conseils pour les personnes concernées.

Dr Davatz, on a le sentiment que le nombre de cas de TDAH a augmenté au sein de la population. Est-ce exact?

Non. Le nombre de cas n’a pas augmenté, mais les diagnostics sont plus précis et on dispose désormais de plus d’informations sur le sujet.

Connaissez-vous quelqu’un qui est atteint de TDAH? Oui, la moitié de mon entourage a été diagnostiqué comme ayant un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité. Oui, j’ai moi-même été diagnostiqué(e). Oui, je connais quelques personnes qui en sont atteintes. Non, pas que je sache.

Il n’est plus rare, de nos jours, d’entendre des adultes déclarer librement, sur les réseaux sociaux, être atteints de TDAH. Sur TikTok, les vidéos sur le sujet se comptent par milliers. Que s’est-il passé?

Le TDAH n’est plus aussi stigmatisé que par le passé. Des célébrités comme Richard Branson assument leur diagnostic et montrent comment ils ont appris à gérer leurs traits de personnalité.

Différence entre le TDAH chez l’enfant et chez l’adulte Contrairement à ce qui était supposé dans le passé, le TDAH ne passe pas avec l’âge, même si de nombreux patients atteints de TDAH réussissent à maîtriser leur impulsivité avant d’atteindre l’âge adulte. De même, l’hyperactivité, qui peut être très fortement marquée dans l’enfance, se transforme souvent en une agitation intérieure chez l’adulte. En revanche, le trouble de l’attention reste souvent un symptôme central.

Le TDAH est-il une maladie?

Non! C’est un trait de personnalité. Lorsque les individus atteints de trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité évoluent dans le bon environnement et apprennent à mieux se connaître grâce à quelques outils, ils peuvent devenir des personnalités très performantes. Cependant, dans le mauvais environnement, ils finissent souvent par développer des maladies psychiques telles que des dépressions profondes ou deviennent bipolaires.

Qui est le Dr Ursula Davatz ? Dr Ursula Davatz est psychiatre et vice-présidente du service d’information et de conseil pour adultes atteints de TDAH, adhs20+, à Zurich. Ganglion.ch

Y-a-t-il des signes qui permettent d’affirmer qu’un(e) patient(e) est atteint(e) de TDAH?

Les personnes atteintes de TDAH parlent vite, avec une plus forte intonation, changent très vite de sujet et ont souvent un comportement transgressif dans leur rapport aux autres. Elles peuvent également se montrer impulsives dans la circulation routière.

Les personnes atteintes de TDAH réfléchissent à cent fois à quelque chose. Dr Ursula Davatz, psychiatre spécialisée en TDAH

Et dans le cas du TDA?

Dans TDA, il manque le terme d’hyperactivité (H). Or, les personnes atteintes de TDA sont aussi hyperactives, sauf que dans ce cas, l’hyperactivité est intérieure. Ces personnes réfléchissent à cent fois à quelque chose et ont tendance à se perdre dans leur propre monde lors d’une conversation, cette «dérive» se voit immédiatement dans leurs yeux.

TDAH ou TDA? Dans le cas du TDAH, l'hyperactivité vient s'ajouter aux symptômes d'inattention et d'impulsivité. C'est pourquoi un enfant atteint de TDAH est perçu très tôt comme «ne tenant pas en place», alors qu’une personne atteinte de TDA apparaît souvent comme plutôt rêveuse et repliée sur elle-même. NDLR: dans l’interview, nous utilisons majoritairement le terme TDAH pour faire référence aux deux.

Où se situe la limite entre être un peu hyperactif ou distrait et être atteint d’un trouble sérieux?

La limite est très floue. Tout dépend du degré de souffrance. Ce n’est pas parce que plier le linge m’ennuie et que je préfère regarder la télévision ou que j’ai du mal à remplir ma déclaration d’impôts que je suis atteint de TDAH. En revanche, si je m’assois, que je veux remplir ma déclaration d’impôts et que je n’y arrive pas, c’est autre chose.

Avoir du mal à remplir sa déclaration d’impôts ne signifie pas forcément que je suis atteint de TDAH. Dr Ursula Davatz, psychiatre spécialisée en TDAH

En quoi les symptômes du TDAH sont-ils différents chez l’homme et la femme?

L’homme va très vite se montrer agressif et impulsif, tandis que la femme a plutôt tendance à se mettre en retrait et à contenir son côté impulsif. Elle est plus dans l’empathie, a la faculté de ressentir tout de suite ce qui se passe dans son entourage et va vouloir aider les autres. C’est pourquoi une femme atteinte de TDAH est plus susceptible de faire une dépression par la suite, parce qu’elle s’est sacrifiée pour tout le monde.

Un homme atteint de TDAH se montre souvent très impulsif. Pexels / Rachel Claire

Quelles sont les difficultés auxquelles les personnes atteintes de TDAH ont à faire face dans leur vie professionnelle?

Elles aiment beaucoup être leur propre chef et s’autogérer. Elles détectent tout de suite les pseudo-chefs et elles n’hésitent pas à faire des critiques. Toutefois, dans le cas où ils sont effectivement subordonnés à leurs supérieurs, les employés atteints de TDAH n’auront pas de mal à se laisser diriger par eux.

Qu’en est-il dans la vie privée?

Les personnes atteintes de TDAH n’ont pas de mal à établir rapidement un contact et à se faire apprécier des autres, mais l’inverse est tout aussi vrai. Les conflits escaladent rapidement vers la violence et les relations sont rompues de manière impulsive. De plus, les personnes concernées par ce trouble sont constamment stressées – cette hyperréactivité est à son tour une charge pour l’entourage des personnes atteintes de TDAH. Cela a également des répercussions sur l’organisme: le «stress chronique» peut entraîner d’autres maladies et causer des inflammations.

Les personnes atteintes de TDAH n’ont pas de mal à établir un contact et à se faire apprécier des autres, mais l’inverse est tout aussi vrai. Dr Ursula Davatz, psychiatre spécialisée en TDAH

Quels conseils avez-vous à apporter aux partenaires de personnes atteintes de TDAH?

Il faut des règles de communication claires: pendant une crise, il ne sert à rien de vouloir résoudre le conflit. Il faut attendre et faire, par la suite, le point sur la dispute – l’écoute et l’expression mutuelles sont indispensables pour cela.

Certaines personnes voient leur TDAH comme une superpuissance. Y-a-t-il effectivement des avantages?

Bien sûr! La capacité de penser ultra rapidement et le fait d’avoir des idées innovantes sont typiques. Il n’est donc pas étonnant qu’on ait posé le diagnostic d’un TDAH chez de nombreux entrepreneurs et inventeurs. Une personne hyperfocalisée avec un TDAH est capable de déplacer des montagnes.

Flexibilité et solutions créatives: selon la spécialiste, être atteint de TDAH présente aussi des avantages. Pexels / Tamara Vela

Comment traite-t-on un TDAH?

On prescrit souvent des psychostimulants tels que la Ritaline. Cela peut évidemment s’avérer utile pour y voir plus clair ou pour aborder des examens et autres défis avec plus de concentration. Je ne suis pas trop pour les médicaments, même s’il m’arrive évidemment aussi d’en prescrire, mais je trouve encore plus important que les personnes atteintes de TDAH apprennent à mieux se cerner et à mieux appréhender leurs particularités.

Comment y parvenir?

En faisant appel à un coach TDAH qui ne se contente pas d’utiliser le modèle médical, mais qui donne aussi des conseils et montre aux gens comment mieux gérer les symptômes de manière à ne pas se faire mal voir partout.

Le TDAH se transmet génétiquement. Que faire si je suis parent d’un enfant atteint de TDAH?

Il faut faire preuve d’empathie et le soutenir au maximum. Des phares du type «J’apprécie énormément ta personne et ton naturel et je te soutiens totalement» aident énormément l’enfant, tout comme l’élaboration de tactiques pour mieux appréhender l’école. Le problème ne peut pas être réglé uniquement par les médicaments.