Macabre découverte à Köniz (BE) : Une personne de l’entourage de la fillette a été interpellée

Une procédure pour meurtre ouverte a été ouverte par le Ministère public jeudi après la découverte d’une fillette de 8 ans retrouvée sans vie mardi soir dans la forêt du Könizberg.

Après la découverte mardi soir du corps d’une fillette de 8 ans dans une forêt près de Köniz (BE) et sur la base des connaissances actuelles, le Ministère public compétent a ouvert une procédure pour meurtre. Une personne de l’entourage de la victime a été interpellée. Les investigations qui continuent doivent déterminer si cette personne est impliquée et à quel degré avec le décès de la fillette.