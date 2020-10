Tragique issue pour un feu d’appartement dans la nuit de jeudi à vendredi. Peu avant 2h30 du matin, le Service d’incendie et de secours (SIS) était alerté pour un sinistre à la route de Veyrier, dans la commune de Carouge. Sur place, les pompiers on retrouvé un homme inanimé dans le logement du 6ème étage. Le pronostic vital du malheureux était engagé. Le quadragénaire est décédé vers 4h30 du matin à l’hôpital cantonal. Ses voisins du dessus, ont également été extraits de leur logement et pris en charge après avoir inhalé de la fumée.

Les hommes du feu, intervenus avec quatre véhicules et 14 sapeurs, ont maîtrisé le sinistre peu avant 3h. Une enquête concernant le décès et le sinistre a été ouverte et confiée à la brigade criminelle, après prélèvement de la police technique et scientifique.