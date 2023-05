Une personne décède dans l’incendie d’un appartement

La police cantonale de Soleure a été informée mercredi aux alentours de 9 h 05 d’un incendie avec un fort dégagement de fumée dans un appartement situé au dernier étage d’un immeuble à Derendingen (SO). Les secours se sont immédiatement rendus sur place, ont évacué les habitants et commencé l’extinction.

En pénétrant dans l’appartement en feu, les pompiers ont découvert une personne inanimée. Cette dernière est décédée sur les lieux. L’incendie a pu être rapidement maîtrisé et entièrement éteint. La police et le ministère public du canton de Soleure ont ouvert une enquête afin d’identifier la victime et de déterminer les causes exactes de l’incendie et du décès.