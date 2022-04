Canton de Saint-Gall : Une personne décède dans un incendie

Deux immeubles ont pris feu, mardi, à Wattwil (SG). Si la plupart des habitants ont pu sortir à temps, les secours ont découvert un cadavre dans un des appartements.

Le feu s’est rapidement propagé et a atteint les combles. En raison de la densité des constructions au centre du village, plus de 150 membres de différents corps de sapeurs-pompiers ont été mobilisés. Les deux immeubles ne sont plus habitables et les dégâts matériels sont estimés à plusieurs centaines de milliers de francs. La police cantonale saint-galloise a annoncé qu’une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes de l’incendie et identifier la victime.