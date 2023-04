Zurich: Une personne découverte sans vie dans un appart en feu

Un important incendie s’est déclaré jeudi, vers 2 heures du matin, en ville de Zurich. À leur arrivée, les pompiers ont vu qu’un appartement sous les toits était la proie des flammes. Ils ont immédiatement commencé à évacuer les occupants de l’immeuble. Lors des travaux d’extinction, les pompiers ont découvert une personne décédée. La cause exacte de sa mort n’est pas encore connue et son identité formelle n’a pas encore été établie. La cause du départ de feu fait l’objet d’une enquête.