Le monde culturel est la victime indirecte de la crise sanitaire: à travers le monde, la plupart des manifestations sont annulées. Le Festival du film de Göteborg (Suè) fait figure d’exception: son édition 2021, du 29 janvier au 8 février, aura lieu avec … un seul festivalier! Cette personne passera une semaine (du 30 janvier au 6 février) seule sur l ’ île Pater Noster, sans téléphone portable, avec du papier, un stylo et 60 films à r e garder e n avant-première. «Une tablette lui sera remise pour filmer et enregistrer ses impressions tant sur les films que sur l ’ expérience elle-même, indique l’organisation du festival. Par mesure de sécurité, un membre du personnel sera présent sur l’île pour faire le point une fois par jour.»

Le lauréat sera désigné le 19 janvier grâce à un tirage au sort. L’inscription (en anglais) , jusqu’au 17 janvier sur le site du festival, est ouverte à tout un chacun quel que soit son pays. L’île Pater Noster se situe au nord de Göteborg, à la frontière entre les mers Kattegatt et Skagerrak et fait partie de l’archipel du Bohuslän. C’est l’un des endroits les plus exposés au vent de Suède. La maison du gardien de phare, où résidera le Robinson cinéphile, a été construite en 1868. Elle a été convertie en résidence de luxe comprenant huit chambres dont une suite. Le prix d’une nuitée pour deux personnes en pension complète oscille entre 10’000 et 16’000 couronnes suédoises (1072 et 1715 francs), selon le standing de la chambre.