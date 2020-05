Coronavirus

Une personne infectée sur cinq n'a pas de symptôme

Une étude allemande permet de déterminer avec précision le taux de létalité du Covid-19.

«Symptômes reconnaissables»

Cet aspect confirme, selon lui, l'importance des règles générales de distance et d'hygiène. «Toute personne supposée en bonne santé que nous rencontrons peut être porteuse du virus sans le savoir. Nous devons en être conscients et agir en conséquence», conseille ce chercheur, alors que l'Allemagne a entamé un déconfinement progressif.

«Proximité physique»

Heinsberg est devenu un foyer de l'épidémie à cause de la tenue de ce carnaval. La plupart des personnes qui y ont été contaminées ont présenté des symptômes, plus que d'autres malades qui n'ont pas participé au rassemblement.

«Afin de déterminer si la proximité physique avec les autres participants et la formation accrue de gouttelettes par des conversations et des chants bruyants ont contribué à une évolution plus forte de la maladie, nous prévoyons des investigations supplémentaires en coopération», prévient l'équipe de recherches.

L'étude affirme en outre que les infections au sein d'une même famille sont assez réduites et que plus généralement, le taux d'infection apparaît «très similaire chez les enfants, les adultes et les personnes âgées et ne dépend apparemment pas de l'âge» ni du sexe. (nxp/afp)