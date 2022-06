Canton de Zurich : Une personne par semaine s’annonce au centre de prévention de la pédophilie

En juin 2021, un service d’aide destiné aux personnes ayant des penchants pédosexuels a ouvert ses portes à Zurich. Après un an, la directrice de la santé parle d’un «lancement réussi».

Natalie Rickli, la directrice de la santé zurichoise, s’est exprimée devant la presse. 20min/Matthias Spicher

En juin 2021, la Direction de la santé publique du canton de Zurich avait lancé un service prévention pour les personnes adultes et adolescentes ayant des tendances pédosexuelles. L’objectif était de renforcer la protection des enfants et de prévenir les abus sexuels sur mineurs. La Direction de la santé publique zurichoise a présenté ce mardi le bilan de cette première année d’existence.

Les personnes concernées peuvent recourir, auprès du service de prévention, «à des offres de conseil et de thérapie anonymes et gratuites», explique la Direction de la santé publique dans un communiqué qui précise qu’il s’agit «jusqu’à présent de la seule offre en Suisse à proposer de tels services». Le mandat de prestations «comprend le diagnostic et l’évaluation des risques, le traitement, la thérapie, les relations publiques, une transmission d’informations à bas seuil par e-mail, l’exploitation d’un site internet et d’une hotline téléphonique ainsi que des offres de supervision pour les thérapeutes».

«Gérer leur penchant sans porter préjudice aux enfants»

Lors d’une conférence de presse, Natalie Rickli, la directrice de la Santé zurichoise, a annoncé un lancement réussi. «La première année, 50 personnes concernées se sont présentées. Cela représente une personne par semaine», a-t-elle expliqué. «Il s’agissait de 48 hommes et de deux femmes en quête d’aide», a précisé Fanny de Tribolet, la responsable du centre de prévention. Leur âge moyen était de 38 ans – les personnes avaient entre 16 et 69 ans.

Selon Fanny de Tribolet, la plupart des patients connaissent leur préférence depuis l’adolescence. Les raisons qui les poussent à prendre contact avec le centre de prévention sont diverses. «Ils recherchent un accompagnement et un échange et sont maintenant soulagés d’apprendre, lors des consultations, comment gérer leur penchant sans tomber dans la délinquance et sans porter préjudice aux enfants», a-t-elle poursuivi.

Vers une nouvelle campagne de sensibilisation

En cas de besoin, les proches des personnes concernées peuvent aussi s’adresser au service de prévention. Seules les personnes qui font l’objet d’une procédure pénale en cours ne peuvent pas s’y rendre.

Nadja Weir, responsable spécialisée en psychiatrie et directrice adjointe du département de planification des soins à l’Office de la santé publique, a pour sa part souligné l’importance de la prévention. «Il est essentiel d’aller chercher les gens dès leur plus jeune âge et de les soutenir – avant que quelque chose arrive», a-t-elle déclaré avant d’annoncer le lancement d’une nouvelle campagne de sensibilisation par l’organisation «Kein Täter werden» ( ndlr: «Ne pas devenir un délinquant»), qui attire l’attention sur l’offre du centre de prévention zurichois.