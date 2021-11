Baromètre clients 2021 – Une personne sur deux à mauvaise conscience lorsqu’elle prend l’avion

Qu’est-ce que le baromètre clients?

Le Baromètre clients des énergies renouvelables prend le pouls des citoyens suisses en matière d’énergie et de climat. L’étude est menée chaque année par l’Université de Saint-Gall, en partenariat avec SuisseEnergie et Raiffeisen. L’édition 2021 s’est concentrée sur l’interaction entre l’électromobilité, l’énergie solaire et les pompes à chaleur, le photovoltaïque intégré au bâti et les investissements financiers. Plus de 1000 participants alémaniques et romands de tous âges, de tous niveaux d’éducation et de revenus ont été interrogés. Les données récoltées font actuellement l’objet d’une évaluation scientifique, contribuent à une estimation de la situation politique et servent de base au développement de produits. Les sondés ont été sélectionnés de manière représentative à partir du plus grand panel de consommateurs en ligne de Suisse. L’équipe de l’étude était composée du professeur Rolf Wüstenhagen (chef), du docteur Beatrice Petrovich et de Stephan Gahrens.