Suisse : Une personne sur deux née après l’an 2000 deviendra centenaire

La Suisse compte de plus en plus de centenaires. Comme le révèle «Le Matin Dimanche», ils étaient 377 en 1990, 787 en 2000 et ils sont désormais 1888, et parmi eux 75% sont des femmes. Et ce ne serait qu’un début. «Selon certaines estimations de démographes, un enfant sur deux né après l’an 2000 en Suisse deviendra centenaire. D’autres modèles moins optimistes, comme celui de l’Office fédéral de la statistique, calculent plutôt qu’une fille sur trois et un garçon sur quatre nés après l’an 2000 le deviendront. Ça reste considérable», confirme Daniela Jopp, professeure à l’UNIL dirigeant la première étude nationale sur les centenaires.