Haïti: une personne sur deux peine à se nourrir

L’inflation galopante rend impossible l’achat des produits alimentaires de base pour des millions d’Haïtiens, alors que selon la Banque mondiale Haïti fait partie des dix pays les plus affectés par l’inflation des prix alimentaires.

Plus de 500 personnes tuées par des gangs depuis janvier

La situation est aggravée par la présence de gangs aussi bien dans les zones urbaines que dans les compagnes, qui empêchent les habitants, en particulier les femmes, de circuler et d’avoir accès aux services de base. Environ 530 personnes ont été tuées et près de 280 enlevées depuis janvier par les gangs qui sévissent impunément en Haïti, a indiqué mardi l’ONU, qui a demandé le déploiement d’une force d’appui spécialisée.

Ces violences poussent les habitants à fuir leur domicile. L’ONU estime qu’à la mi-mars, au moins 160’000 personnes étaient ainsi déplacées à l’intérieur du pays et se trouvaient dans une situation précaire. Un quart des personnes déplacées vivent dans des campements de fortune, avec un accès très limité aux services de base tels que l’eau potable et l’assainissement.

Les enfants, premières victimes de la famine

La famine impacte particulièrement les enfants, qui deviennent plus vulnérables aux maladies comme le choléra. Pour affronter cette situation de crise, le PAM a besoin de 125 millions de dollars sur les six prochains mois. «Nous avons désespérément besoin d’une augmentation des financements et d’une mobilisation des volontés politiques. Le monde ne peut attendre une grande catastrophe avant d’intervenir», a insisté Jean-Martin Bauer.