Suisse : Une personne sur dix a déménagé en 2020

La majorité des changements d’adresses se font dans le même canton, dans un rayon de 12,5 km. Les Biennois et les Saint-Gallois ont davantage la bougeotte.

Les jeunes habitants des zones urbaines sont proportionnellement les plus nombreux à déménager. 20min/Michael Scherrer

En 2020, 10,3% de la population suisse a déménagé, une proportion qui reste stable depuis 2018, indique, jeudi, l’Office fédéral de la statistique (OFS) dans un rapport. Parmi les personnes ayant changé de logement en 2020, près des trois quarts sont restés dans le même canton, 15% sont partis vers un autre canton et 10% à l’étranger.

Le taux de déménagement de la population était le plus élevé dans les cantons de Bâle-Ville, Neuchâtel et Vaud. Il était le plus faible dans les cantons d’Uri, Appenzell Rhodes-Intérieures et Nidwald. Avec un taux de déménagements de 11,1%, la population des communes urbaines a présenté une plus forte propension à déménager que celle des communes rurales.

Jeunes et célibataires

Parmi les dix plus grandes villes suisses, Saint-Gall (15,2%) et Bienne (14,5%) ont affiché les taux de déménagement les plus élevés, tandis que Lugano (10,9%) et Genève (11,5%) présentaient les taux les plus bas.

Deux catégories d’âges ont été plus concernées par un déménagement: 22% des 20-35 ans et 17,1% des enfants de moins de 2 ans ont changé de logement au cours de l’année 2020. En outre, les célibataires ont affiché un taux de déménagements près de deux fois plus élevé que les personnes mariées. De plus, les Suisses ont sensiblement moins déménagé que les étrangers. Les hommes ont légèrement plus changé de logement (10,6%) que les femmes (10,1%).

Des courtes distances

Alors que 12% des habitants de maisons à plusieurs logements ont déménagé en 2020, seuls 5,5% des habitants de maisons individuelles ont fait de même. Plus un logement est petit, plus ses occupants sont susceptibles d’en changer.

En 2020, les habitants de Suisse ont déménagé à l’intérieur du pays sur une distance moyenne de 12,5 km. Dans 40,5% des cas, ils se sont déplacés dans un rayon de moins de 2 km. Seuls 10,5% des personnes ont emménagé dans un nouveau logement situé à plus de 30 km de leur précédent lieu de résidence.