Chacun des interlocuteurs de la conférence de presse des CFF, lundi matin, l’a répété: «C’est la plus grosse perte financière depuis que les CFF sont devenus une société anonyme en 1999». Le chiffre s’établit à 617 millions de francs de perte en 2020 (en 2019, le bénéfice était de 463 millions). L’année avait bien commencé, avec une augmentation du nombre de passagers en janvier par rapport à 2019. Et puis, ce fut la catastrophe.

«On a vu une chute du nombre de voyageurs de 85% pendant la première vague et d’environ 50% pendant la deuxième», a illustré le chef des finances Christoph Hammer. C’est logiquement dans la section «Voyageurs» que la perte a été la plus lourde (661 millions, dont la grande partie dans le trafic grandes lignes). Les bénéfices de la section Immobilier (244 millions) n’ont largement pas suffi pour compenser.

Les chiffres plongent, la confiance augmente

Malgré les résultats catastrophiques, les CFF ont voulu montrer un visage optimiste et se sont aussi concentrés sur ce qui a bien fonctionné. Le CEO Vincent Ducrot a mentionné des progrès dans la sécurité (moins d’accidents), la qualité (moins de problèmes de matériel roulant), la digitalisation (augmentation du nombre de billets vendus via l’app)… et aussi gênant que cela puisse être à dire pour les CFF, la satisfaction des clients et des employés a sensiblement augmenté pendant cette année de crise.