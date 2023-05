Une perte de contrôle à l’origine de l’accident mortel de planeur en 2020

Deux ans et demi après les faits, le Service suisse d’enquête de sécurité SESE, a rendu son rapport final sur le crash d’un planeur le 12 septembre 2020. Seule à bord, une élève-pilote allemande de 29 ans n’avait pas survécu. Parti du champ d’aviation de Montricher (VD), l’appareil s’est écrasé quelques minutes plus tard dans une forêt, au lieu-dit «Exchaquette» à proximité du col du Mollendruz (VD). Des témoins avaient assisté, impuissants, à la chute fatale. La victime avait effectué avec succès plusieurs vols le jour du drame et la météo était bonne.