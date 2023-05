Vallorbe (VD): Une perte de maîtrise a fait trois blessés

Circulant depuis la Vallée de Joux en direction de Vallorbe, le conducteur d’une automobile a perdu la maîtrise de son véhicule dans une courbe à droite. Il a dévié sur la droite et continué son embardée sur la bande herbeuse en bordure de route avant de heurter des arbres en contrebas de la forêt avec le côté gauche. La voiture s’est retournée et s’est immobilisée sur le toit, à une dizaine de mètres de la route. Le conducteur et la passagère avant ont pu sortir de l’habitacle par leurs propres moyens. Le passager assis à l’arrière a dû être pris en charge par les services d’intervention. Blessés, les trois occupants du véhicule ont été emmenés à l’hôpital pour y recevoir des soins. Ils ont pu quitter l’établissement hospitalier en fin de journée.