Suisse : Fin de la perturbation majeure sur les réseaux Swisscom et Sunrise

Les connexions Internet, la télévision et la téléphonie fixe ont été paralysées vendredi matin. Certains utilisateurs n’ont pas eu accès au réseau durant plus de cinq heures.

Réveil difficile pour ceux qui ne faisaient pas le pont et devaient s’adonner au télétravail. Vendredi matin, les opérateurs Swisscom et Sunrise ont fait état de fortes perturbations sur leurs réseaux, bloquant ainsi l’accès à la téléphonie fixe, à Internet et à la télévision. Tous les clients n’étaient pas concernés par cette panne. Swisscom a affirmé avoir résolu le problème en milieu de matinée.