Prof décapité en France : Une petite annonce pour remplacer Samuel Paty

L’académie de Versailles a publié dimanche une annonce pour recruter un professeur d’histoire-géographie au collège de Conflans-Sainte-Honorine. Les réactions ne se sont pas fait attendre.

«Plus que choquant, inacceptable»

Le secrétaire général du SNES-FSU, le principal syndicat enseignant du secondaire, s’est dit très étonné par la publication de cette petite annonce: «Normalement, quand un enseignant est absent pour cause de maladie ou d’accident, on fait appel à un titulaire sur zone de remplacement. Que l’académie n’en ait pas trouvé paraît bizarre: on n’est qu’en décembre!»

«C’est plus que choquant, c’est inacceptable, a pour sa part réagi le secrétaire général du SNES pour l’académie de Versailles. Depuis le début, on a demandé qu’une attention particulière soit portée à cet établissement. Que les remplaçants, quelle que soit la matière d’ailleurs, soient des titulaires formés et volontaires, et pas des contractuels. Ce collège a besoin de sérénité. Ce n’est pas ce type de petite annonce qui va l’apporter.»