«Nina», une chatte de 7 ans vole des chaussures durant la nuit et les rapporte à ses propriétaires.

«Vous habitez le quartier Perron, Prairie ou Chavanne et avez des chaussures qui disparaissent la nuit? Mon chat me ramène depuis quelque temps des crocs qu’il doit trouver dans le quartier», explique Mireille Davoine-Chabloz sur Facbook. La Glandoise et son mari, le municipal Gilles Davoine, sont actuellement à la recherche des habitants dont les chaussures ont récemment été dérobées par leur chatte «Nina», 7 ans.