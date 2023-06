Genève: Une petite de 9 ans a disparu à sa sortie de l’école

La jeune fille mesure 127 cm et est de corpulence mince. Elle a des cheveux frisés noirs en couettes et des yeux marron. Elle répond à son deuxième prénom, Valérie. Elle est habillée d’un t-shirt blanc ou violet, d’un jeans blanc délavé et de chaussures de sport. Elle porte un sac à dos vert, de marque Eastpack.