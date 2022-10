Lola, tuée à 12 ans : «Une petite fille toute mignonne. Un bébé bien plus qu’une ado»

Sous le choc après le meurtre sordide de Lola survenu vendredi à Paris, le voisinage et les gens qui la côtoyaient évoquent une jeune fille «souriante» et «toute mimi».

Selon les premiers éléments de l’enquête, Lola s’est retrouvée au mauvais endroit au mauvais moment. Facebook

Trois jours après l’effroyable meurtre de la jeune Lola, 12 ans, le quartier peine à se remettre de ce terrible choc. «Mon fils ne sort plus tout seul, il ne veut plus aller à la boulangerie tout seul», confie à BFMTV Fazia, une habitante du XIXe arrondissement de Paris. «Même moi j’ai peur, ça n’arrive pas tous les jours ce qu’on a vu. (…) Je ne peux pas le laisser sortir seul maintenant, je me dis que n’importe qui peut le suivre dans l’immeuble.» Nora, une riveraine, se dit «extrêmement choquée»: «Je n’arrive pas à comprendre qu’on s’attaque à une enfant de 12 ans, je veux savoir ce qui s’est passé», souffle-t-elle.

Dans le quartier, beaucoup de monde connaissait la petite Lola, une jeune fille décrite comme «souriante» et «assez réservée». Andréa, une amie de la famille, ne peut contenir ses larmes en décrivant la collégienne arrachée à la vie. «Blonde, les yeux verts, une petite mimi, une petite fleur, une princesse. J’ai le cœur coupé», confie-t-elle à l’AFP. Mathias, qui vit dans le même immeuble que la victime, se sent gagné par un sentiment de culpabilité. «Je suis parti à 13 heures de chez moi. Je me disais que peut-être si j’avais été dans l’immeuble, j’aurais pu faire quelque chose», explique-t-il.

La rue où le corps de Lola a été découvert dans une malle.

Dans la boulangerie préférée de Lola, la vendeuse est effondrée: «C’était une fille qui venait tous les jours acheter des bonbons. Elle était belle, toujours souriante, cheveux longs. Elle va me manquer vraiment», lâche Samia. La famille de Lola était originaire du nord de la France. L’enfant, qui avait un grand frère, faisait partie d’un club de gymnastique de Seine-Saint-Denis, au sein duquel elle évoluait à un très bon niveau.

Delphine et Johan, ses parents, étaient très impliqués dans la vie du club, raconte «Le Parisien». «Des gens chouettes et attachants… une jolie famille», témoigne une habituée. «Des personnes adorables qui ont le contact facile. Surtout le père, qui est un vrai papa poule. Un type jovial qui va voir tout le monde, toujours prêt à rendre service», décrit cette mère. En évoquant Lola, qu’elle croise au club depuis plusieurs années, sa voix se brise. «Une petite fille toute mignonne. Un bébé bien plus qu’une adolescente», confie-t-elle.

Principale suspecte mise en examen La femme considérée comme la principale suspecte dans la mort de Lola a été mise en examen lundi pour meurtre de mineur de moins de 15 ans et viol commis avec actes de torture et de barbarie. Cette femme, âgée de 24 ans, avait été interpellée samedi matin à Bois-Colombes.