Suisse : Une pétition contre la reconnaissance faciale automatisée dans l’espace public

Trois ONG, dont Amnesty, ont lancé une récolte de signatures pour interdire le recours à cette technologie dans l’espace public.

Trois organisations, Amnesty International, AlgorithmWatch CH et Société Numérique, s’inquiètent de l’utilisation de logiciels de reconnaissance faciale et biométrique dans l’espace public suisse. Au travers d’une pétition, elles réclament des bases légales plus strictes et affirment que ce genre de procédés a déjà cours dans le pays.