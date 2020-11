France : Une pétition d’élus pour un «Noël sans Amazon»

Des pétitionnaires de gauche plaident pour que les citoyens aient recours aux commerces de proximité et veulent bannir le géant américain de l’équation des festivités de fin d’année.

Des élus de gauche et écologistes français comme la maire de Paris Anne Hidalgo, des personnalités du monde de la culture et des associations se sont associés à une pétition lancée mardi, pour s’engager à ne pas recourir à la plateforme Amazon pendant la période de Noël.

Parmi eux, des députés et patrons de collectivités de gauche et écologistes comme, outre la maire socialiste de Paris, ceux, écologistes de Grenoble et Poitiers Eric Piolle et Léonore Moncond’huy (EELV), le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard ou Carole Delga, présidente PS de la région Occitanie.