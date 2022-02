Suisse – Une pétition demande à Berne de s’engager à protéger les océans

Greenpeace rappelle que les Nations Unies, dont la Suisse, négocieront du 7 au 18 mars à New York un accord mondial sur la protection de la haute mer. Cet accord offre une «chance historique», selon l’ONG. Car il doit régler de manière juridiquement contraignante la protection et l’utilisation de la haute mer. «Il représente ainsi la première tentative de réunir ces éléments de manière cohérente dans un accord».

Moratoire sur l’extraction minière en eaux profondes

Les signataires demandent en outre que le Conseil fédéral s’engage publiquement et clairement en faveur d’un moratoire sur l’extraction minière en eaux profondes. «Des entreprises suisses comme Glencore et Allseas prévoient d’extraire des nodules polymétalliques à plus de 4000 mètres de profondeur au fond de la mer, notamment pour le secteur de l’électronique», rappelle Greenpeace. «Cela détruira irrémédiablement l’écosystème des grands fonds marins alors qu’une partie importante de sa faune reste inconnue des scientifiques», ajoute l’ONG, qui rappelle qu’un moratoire international sur cette activité est déjà réclamé par des gouvernements, mais aussi par des groupes comme Samsung, Google et BMW.