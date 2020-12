Lausanne : Une pétition demande des pistes cyclables pérennes

Plus de 4200 signatures ont été récoltées par L’Association Transports & Environnement (ATE Vaud) et Pro Velo Région Lausanne pour renforcer les aménagements pour cyclistes.

L’Association Transports & Environnement (ATE Vaud) et Pro Velo Région Lausanne veulent que la ville de Lausanne pérennise les aménagements cyclables réalisés suite au déconfinement de ce printemps. Elles ont déposé mardi une pétition totalisant plus de 4200 signatures.

Ce printemps, la ville a créé quelque 7,5 kilomètres de nouvelles bandes cyclables et plusieurs pistes cyclables importantes. Ces aménagements sont essentiels pour assurer la sécurité de ceux qui privilégient la mobilité douce, expliquent les deux associations dans un communiqué.

L’ATE Vaud et Pro Velo estiment qu’il est «primordial» de pérenniser et de renforcer ces aménagements. Elles invitent notamment les autorités à privilégier les solutions séparant les cyclistes du trafic motorisé et des piétons.