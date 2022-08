Vaud : Une pétition demande la généralisation du 30km/h en localité

Munie de 1635 signatures, elle a été remise ce mardi aux présidentes du Grand Conseil et du Conseil communal de Lausanne.

«Les communes sont souvent découragées par la complexité de la procédure. Mais le Canton a toutes les cartes en main pour la simplifier et ainsi favoriser la mise en place rapide de baisses de vitesse de jour comme de nuit et de zones 30 km/h», explique David Raedler, président de l’Association transports et environnement Vaud. Cette dernière, avec le Groupement pour le 30 km/h, a remis ce mardi à la présidente du Grand Conseil une pétition munie de 1635 signatures demandant au Canton la généralisation du 30 km/h à l’intérieur des localités. Elle a également été remise à la présidente du Conseil communal de Lausanne.