Canton de Vaud: Une pétition exige de réguler au plus vite les corneilles noires

Les corbeaux freux ou corneilles envahissent les villes et les campagnes car ces corvidés n’ont pas de prédateurs. Pino Covino/DR

La corneille est devenue la bête noire de nombreux agriculteurs et viticulteurs du canton de Vaud. Les dégâts qu’elle cause régulièrement aux cultures vivrières conduisent à d’importantes pertes de production, de temps et de revenus. Au point que le volatile ainsi que les autres corvidés font désormais l’objet d’une pétition destinée au Grand Conseil. Elle vient d’être lancée en ligne avec le soutien d’élus politiques. Elle peut être signée jusqu’au 28 septembre.

Les pétitionnaires demandent au Conseil d’État «d’élaborer d’ici à la fin de l’année un plan d’actions concrètes, immédiates et efficaces afin d’enrayer le phénomène, d’entente avec les acteurs professionnels concernés», est-il précisé.

Un oiseau très intelligent et joueur

Les dégâts causés par les corvidés ne datent pas d’aujourd’hui et des villes comme Yverdon ne savent plus non plus comment s’en débarrasser. Dans les champs, les corvidés s’en prennent aux semis qu’ils picorent ou avec lesquels ils jouent, ce qui empêche les graines de pousser. Les oiseaux déchirent aussi le plastique qui entoure les bottes de foin, ce qui fait pourrir ce dernier. Dans les vignes, les corneilles noires s’amusent aussi avec les grappes de raisin et finissent par les détruire.

Du coup, les agriculteurs ont approché il y a plusieurs années déjà les autorités cantonales pour tenter de trouver des solutions. En vain. Le conseiller national Olivier Feller (PLR/VD) a relayé le problème à Berne via une interpellation auprès du Conseil fédéral en décembre dernier. Mais celui-ci, dans sa réponse, a renvoyé la balle aux cantons. Un postulat a été déposé simultanément au Grand Conseil vaudois par la députée PLR Marion Wahlen. Mais là aussi, les quelques mesures prises suite à cette demande s’avèrent insuffisantes.

Même du tabasco ne suffit pas