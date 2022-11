Lausanne : Une pétition lancée contre le 30 km/h général en ville

En train de se constituer en une nouvelle association, des citoyens ont décidé de réagir à l’annonce du Conseil communal concernant son intention de généraliser le 30 km/h sur le territoire lausannois. Ils ont lancé une pétition demandant que le 50 km/h redevienne la règle et que le 30 km/h soit une exception réservée aux quartiers résidentiels.

Les initiants évoquent une «atteinte qui impactera l’ensemble des modes de transport et sera nuisible à l’ensemble des Vaudois.» Les pétitionnaires sont également convaincus que les transports publics, – en particulier les bus –, verront leur temps de parcours augmenter et leurs fréquences diminuées à cause du 30 km/h. Corollaire: les transports publics deviendraient dès lors moins attractifs pour la population vaudoise.