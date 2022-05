Suisse : Une pétition pour donner la parole aux victimes d’endométriose lancée

La pétition qui sera adressée au Conseil national et au Conseil des États demande que les victimes soient entendues.

Endo-Help, l’Association suisse de l’endométriose, et S-Endo, une association réunissant des femmes souffrant d’endométriose et leur proche pour les informer sur la maladie et les soutenir, ont lancé une pétition pour donner la parole aux personnes atteintes d’endométriose.