Euro 2020 : Une pétition pour faire rejouer Suisse-France

Des supporters des Bleus ont lancé une pétition à l’adresse de l’UEFA. Selon eux, Yann Sommer n’était pas sur sa ligne au départ de l’ultime tir au but.



Signé par un certain «Pierre», le texte estime que cette situation entraînerait légitimement la possibilité de rendre le résultat invalide et de rejouer la partie: «Nous demandons l’annulation de la qualification de la Suisse et donc de rejouer le match. Le sport doit se jouer dans les règles et ce soir-là les règles n’ont pas été respectées».