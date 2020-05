ecole hotelière de lausanne

Une pétition pour le remboursement d’une série de frais

Malgré l’annonce de remboursement des frais de logement, parking et repas, un texte a été signé par la moitié des étudiants de l’école.

Le texte a été fortement soutenu alors que, la semaine dernière, l’EHL a confirmé aux étudiants qu’ils se verraient rembourser leurs dépenses de logement, de parking et de repas. Et l’Ecole se défend de n’avoir rien pu proposer aux étudiants depuis le début de la crise. Les frais que paient les étudiants couvrent aussi les services de recherche de stage, de soutien psychologique et administratif, de coaching et d’infirmerie, entre autres, qui ont été bien sollicités pendant cette période, indique le porte-parole de l’école au quotidien vaudois. Enfin, un fonds de solidarité pour les étudiants en difficultés financières est en train d’être créé.