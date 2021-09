Charmilles (GE) : Une pétition pour limiter la vitesse à 30 km/h

Des habitants de la rue des Charmilles, ainsi que des associations, souhaitent un quartier «apaisé» avec des voitures qui roulent moins vite.

Des bouchons aux heures de pointe, des nuisances sonores en soirée , des vitesses souvent élevées , sans compter la pollution : c’est ce dont se plaignent des habitants de la rue des Charmilles qui, avec l ’association de quartier Forum 1203 et l’Association Transport et Environnement (ATE) Genève, lancent une pétition (également en ligne) pour y limiter la vitesse à 30 km/h. Ils rappellent que le quartier est particulièrement dense et compte deux écoles primaires avec plus de 500 élèves.