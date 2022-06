Une pétition pour que James Corden reste aux USA

Royaume-Uni : Une pétition pour que Corden ne rentre pas en Angleterre

Un Britannique a lancé une campagne sur le Net pour que le célèbre animateur reste aux États-Unis après avoir quitté le «Late Late Show».

Nul n’est prophète en son pays, paraît-il. Et ce n’est pas James Corden qui dira le contraire. L’animateur anglais, établi aux États-Unis depuis huit ans et à la tête du «Late Late Show» jusqu’en 2023 n’est visiblement plus le bienvenu dans la nation qui l’a vu naître et grandir.