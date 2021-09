Football : Une pétition pour qu’un officiel n’arbitre plus Chelsea

Paraphé par plus de 75’000 fans des Blues, un texte oscillant entre humour et attaque personnelle demande qu’Anthony «le chauve» Taylor n’arbitre plus leur club.

L’expulsion de Reece James par Anthony Taylor après visionnement de la VAR samedi, qui a provoqué l’ire des supporters de Chelsea. AFP

Un carton rouge dans un match important contre Liverpool qui s’est terminé sur un résultat nul (1-1) reste en travers de la gorge des supporters de Chelsea. Comme souvent dans le sport, l’arbitre à l’origine de cette décision fait les frais de ce mécontentement.

Pourtant, pour la plupart des observateurs, le carton rouge donné par Anthony Taylor pour une main de dernier recours du défenseur Reece James n’a rien d’aberrant. Ce n’est pas l’avis de certains fans des Blues, qui ont lancé une pétition nommée: «Interdire à Anthony «le chauve» Taylor d’arbitrer les matches de Chelsea».

À la limite de l’insulte, le texte paraphé par plus de 75’000 personnes postule qu’«Anthony Taylor souffre d’une calvitie chronique qui a affecté sa capacité à arbitrer les matches auxquels participe le Chelsea FC».

Le texte continue sur le même ton: «Il est évident que cet homme a un agenda très chargé contre l’institution qu’est le Chelsea FC. En tant que fans, notre santé mentale a été affectée par son parti pris constant contre Chelsea. Par exemple, ce criminel a expulsé des joueurs sans aucune raison, compromettant ainsi nos résultats.»

Une enquête ou une greffe de cheveux

Le court texte comporte aussi des revendications: «Nous sommes convaincus que cette affaire doit faire l’objet d’une enquête et qu’Anthony doit être interdit d’arbitrer les matches de Chelsea ou, à tout le moins, subir une greffe de cheveux».

Pas sûr que le lien entre la capillarité de l’expérimenté arbitre anglais de 42 ans et sa neutralité lorsqu’il siffle les hommes de Thomas Tuchel soit avéré.

Sur les réseaux sociaux, l’intérêt d’un personnage du club pour cette pétition n’est pas passé inaperçue. En effet, le latéral Marcos Alonso semble aussi convaincu de la partialité de l’arbitre, qui a aussi officié durant la finale de la FA Cup perdue contre Leicester (1-0). L’Espagnol a aimé un article partageant la publication, ce qui n’a pas échappé aux fans ni au tabloïd The Sun.