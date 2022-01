Danemark : Une pétition réclame la paternité dès la naissance pour deux hommes

Au Danemark, la parentalité est partagée entre un homme et une femme ou deux femmes. Une pétition pour étendre ce droit à deux hommes connaît un succès tel qu’elle sera étudiée au Parlement.

Au Danemark, une initiative populaire visant à légaliser la coparentalité de deux hommes dès la naissance de l’enfant dépassait, lundi, les 50’000 signatures nécessaires pour être étudiée par le Parlement, qui devra se prononcer. Le texte présenté à la signature du public, le 7 janvier, propose de créer une copaternité, qui donnerait automatiquement à l’enfant et au «co-père» un certain nombre de droits et d’obligations juridiques, notamment en termes d’autorité parentale et d’héritage.