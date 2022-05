Vaud/Zurich: Une pétition s’oppose à la reconnaissance faciale

Le syndic socialiste Grégoire Junod (à gauche) a reçu la pétition des mains notamment du conseiller communal PS Benoît Gaillard (tout à droite), auteur d’une motion contre la reconnaissance faciale. DR

Une menace pour la liberté d’expression et de rassemblement, un outil dangereux à réglementer au plus vite: la reconnaissance faciale fait peur, et quelque 10’000 pétitionnaires ont signé un texte demandant aux principales villes de Suisse de l’interdire, sauf rares exceptions indispensables.

«Cette technologie est déjà utilisée par plusieurs polices cantonales, dont celle de Vaud et Neuchâtel, signale la porte-parole d’Amnesty International Nadia Bohlen. Or le risque de dérives est important, surtout dans les villes où l’on se rassemble pour manifester. Si les citoyens sentent qu’ils sont scrutés, ils risquent de ne plus oser venir militer. Ce serait dangereux pour la démocratie.» Et de citer des pays autoritaires comme la Chine, en ajoutant: «Il faut réguler cette problématique en amont. On sent d’ailleurs que les gens sont déjà méfiants du quadrillage numérique qui se tisse autour d’eux, par exemple avec la réticence à installer l’application SwissCovid.»