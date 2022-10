Canton de Vaud: Une pétition veut freiner l’éducation numérique

Quelle plus-value?

«Le but est d’ouvrir le débat public sur la place du numérique à l’école et sa plus-value», résume Marc Gigase, enseignant et membre du groupe enseignement du SSP. S'il paraît légitime aux auteurs du texte d’éduquer les jeunes au numérique en les sensibilisant aux possibilités et aux dangers de celui-ci, l’apprentissage via l’ordinateur ou la tablette suscite les inquiétudes.