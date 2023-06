Pétition pour réduire les inégalités entre les doctorants à l'UNIL

En janvier 2023, le Syndicat des services publics (SSP) Vaud et l’Association du corps intermédiaire et des doctorants de l’UNIL (ACIDUL) ont lancé une pétition en faveur de l’amélioration des conditions de travail des doctorants à l’UNIL. Celle-ci a reçu plus de 1000 signatures et sera remise en mains propres à la Direction de l’UNIL ce jeudi 22 juin à 8h30.