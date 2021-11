Attentat de Charlie Hebdo : Une photo de la scène de crime publiée sur le web

Un cabinet d’avocats a été victime d’un piratage au printemps dernier. Des éléments du dossier de l’attentat du 7 janvier 2015 ont été subtilisés.

Un groupe de hackers a mené une opération contre un cabinet d’avocats français, en mai et juin derniers. Basée à Lyon, Bordeaux, Paris et Lille, cette étude spécialisée en répération de dommages corporels compte parmis ses clients une des parties civiles dans le dossier Charlie Hebdo. Les pirates informatiques ont épluché toutes sortes de documents confidentiels, et particulièrement ceux concernant l’attentat du 7 janvier 2015. Ces données sensibles ont ensuite été partagées sur un forum public de hackers, révèle Franceinfo.