Une photo de sa soeur Bella vaut une plainte à Gigi Hadid

En voulant rendre hommage à sa petite soeur Bella, Gigi Hadid n’imaginait certainement pas que cela allait la mener devant la justice. Tout est parti d’une photo partagée en story Instagram par le top sur laquelle on pouvait voir sa frangine et à propos de laquelle la maman de Khai avait écrit: «Cette énergie! 2020, 2021, 2022, pour toujours Bella Hadid.» Un joli message à destination de celle qui souffre de la maladie de Lyme … si Gigi avait eu les droits du cliché.

Ayant eu vent de ce partage, l’homme à l’origine de l’image a vu rouge et a décidé de porter plainte contre le top de 28 ans, a appris RadarOnline. Ulices Ramales avait pris la photo de Bella en octobre 2020 et affirme qu’il n’a jamais autorisé l’Américaine qui avait été arrêtée en possession de marijuana à l’utiliser et que le mannequin ne l’a pas rémunéré pour pouvoir la poster sur Instagram. Dans les documents qu’il a déposés devant une cour de New York, le photographe ajoute que le cliché a perdu de sa valeur depuis que Gigi l’a mis en ligne pour ses 78,9 millions d’abonnés. Ulices Ramales réclame des dommages et intérêts dont le montant n’a pas été précisé, ainsi qu’une interdiction pour Gigi d’utiliser son travail à l’avenir.